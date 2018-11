Nach ihrer Ausbildung war Vanessa Faust einige Monate im Vertriebsmanagement der Kreissparkasse Verden tätig. Seit Anfang Oktober ist sie als Nachwuchsfirmenkundenberaterin in der Firmenkundenregion Nord unter der Leitung von Henning Struckmann am Standort Oyten tätig. Zur Intensivierung ihrer theoretischen Ausbildung hat Vanessa Faust zeitgleich nebenberuflich ein betriebswirtschaftliches Studium an einer Bremer Hochschule aufgenommen.

Die Kreissparkasse Verden bietet als einer der größten Ausbilder im Landkreis eine qualifizierte handlungsorientierte Ausbildung an. Fachkenntnisse werden nicht nur in der Berufsschule vermittelt. Fachleute der Kreissparkasse sind als Dozenten und Ausbilder tätig und begleiten die Auszubildenden während der zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit. In Seminaren, Trainings und Projektarbeiten können die Auszubildenden eigenverantwortlich und innovativ tätig werden.

Zurzeit läuft das Bewerbungsverfahren für den Ausbildungsbeginn am 1. August kommenden Jahres.