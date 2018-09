Auf diesen beiden Ausbildungsplätzen haben Mirco Blumenberg aus Brake und Alican Büyükcetintas aus Nordenham vor Kurzem ihre Lehrzeit begonnen. Sie werden sich künftig mit verschiedenen Bereichen befassen. Dazu gehören unter anderem die Verwertungswege der einzelnen Stoffströme für Abfälle und Wertstoffe, das Analysieren von Laborproben, die Metallverarbeitung und das Schweißen in der Werkstatt. Auch der Kundenkontakt und die fachgerechte Beratung wird zu Ihren Aufgabenfeldern gehören. Durch die mehrwöchigen Deula- und Laborlehrgänge werden die beiden Auszubildenden umfassend auf diese Bereiche geschult und können so auf allen Recyclinghöfen in der Wesermarsch eingesetzt werden.

Viele der hier ausgebildeten Fachkräfte sind bei der GIB geblieben und arbeiten jetzt auf einem der fünf Recyclinghöfen.