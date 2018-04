Wer mit der Verdener Arbeiterwohlfahrt (Awo) ins schöne Ahrtal (Foto) fahren möchte, kann sich noch beim Awo-Reiseleiter Friedel Niederkrome anmelden, da noch etliche Plätze frei sind. Termin dieser Mehrtagesfahrt ist von Sonntag, 19., bis Freitag, 24. August. Dazu gehört nicht nur die Reise nach Altenahr, sondern auch etliche Ausflüge in die reizvolle Umgebung.

Auch am 26. Mai können Interessierte bei einer Tagesfahrt unter dem Motto „Spargel zum Sattessen“ zum Hof Thiermann dabei sein. Für den 21. Juni hofft Friedel Niederkrome noch auf Gäste für eine Tour zum Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven. Am 20. September soll es zur Live-Modenschau ins Höinghaus gehen. Dazu gehört auch ein leckeres Essen in Tinas Landgasthof sowie eine Rundfahrt durch das Minden-Lübbecker Land.

Nicht nur Awo-Mitglieder dürfen bei diesem Touren dabei sein, auch Gäste sind herzlich willkommen. Auskünfte und Anmeldungen bei Friedel Niederkrome unter Telefon 0 42 31 / 612 59.