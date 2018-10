Die Reisegruppe der Achimer Landfrauen am Abreisetage in Plau am See mit dem „Paulinchen“.

Plau ist ein altes Fischer- und Flößerstädtchen. Die hübsch sanierte Altstadt mit Hubbrücke, Rathaus, Burgmuseum. Von der Elde-Promenade aus starteten die Landfrauen dann bei Sonnenschein einen zweistündigen Schiffstörn, die Drei-Seen-Fahrt von Plau nach Malchow und zurück.

Am zweiten Tag ging es dann zunächst in den beliebten Erholungsort Röbel/Müritz – eine Kleinstadt am Westufer der Müritz – mit frühgotischen Kirchtürmen, der restaurierten Windmühle sowie auch der schönen Uferpromenade.

Auf gar keinen Fall sollte der Besuch der Feldsteinscheune fehlen. Wo einst Hunderte von Kühen standen, sind heute auf zwei Etagen wechselnde Ausstellungen, Kunsthandwerk, regionale Produkte, Restaurant und Café – und es ist sicher für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei.

Ein Zwischenstopp erfolgte noch im Nationalpark Federow. Danach ging die Fahrt weiter in das Heilbad Waren/Müritz. Hier erwartete die Landfrauen dann ein reizvolles Potpourri aus städtebaulichem Charme. Waren liegt in der Mitte der Mecklenburgischen Seenplatte. Die quirlige Stadt bezaubert mit ihrem mondänen Stadt-Hafen, den hübschen Fachwerkhäusern, Müritzeum, lebendige Shoppingmeile, dem neuen Zentrum. Und es darf auf keinen Fall der Besuch von „Dat Tortenhus“ fehlen.

Der Rückreisetag führte dann südlich vom Müritzsee über Mirow nach Schloss Rheinberg, welches in malerischer Lage am Grienericksee liegt; Prinz Heinrich von Preußen schuf dieses imposante Ensemble. Nach der Schlossbesichtigung konnte noch das im Schloss beheimatete Literaturmuseum von Kurt Tucholsky besucht werden. Bei der Führung war unter anderem zu erfahren wie zum Beispiel in Rheinsberg sein Buch „Bilderbuch für Verliebte“ entstand.

Eine rundum gelungene Fahrt des Landfrauenvereins Achim und Umgebung, gespickt mit viel Sehenswertem, interessanten Informationen und mit Superstimmung und viel Sonnenschein.

Der Verein besteht aus Frauen aller Alters- und Berufsgruppen, die gemeinsam Neues entdecken möchten, aber auch Altes bewahren. Von Oktober bis März bieten sie für jede Altersgruppe Vorträge, Seminare und Kurse an. Während der Sommermonate werden Besichtigungstouren, Tagesausflüge und alle zwei Jahre Mehrtagesreisen, meist mit dem Bus, angeboten.