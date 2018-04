Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ausflug für Fischliebhaber

An einer Kochshow im Seefisch-Kochstudio in Bremerhaven haben 45 Fischliebhaber der Seniorengruppe des DRK-Ortsvereins Achim-Baden teilgenommen. Neben Küchentipps und Informationen über verschiedene Fischarten und die Kunst des Filetierens wurden den Teilnehmern diverse raffinierte Rezeptideen vermittelt, bevor sie sich selbst am reichhaltigen Fisch-Büffet bedienen konnten.