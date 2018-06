Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ausflug in die Botanika

FR

Frauen und Männer aus der Kirchengemeinde Vilsen fuhren zum Gemeindeausflug nach Bremen in den Rhododendronpark und in die Botanika. Trotz des sehr schwülen Wetters waren alle wohlauf und erfuhren bei der Führung in der Botanika viel über die Herkunft der Rhododendren aus den verschiedenen Ländern des Himalajas und auch einiges über den Buddhismus.