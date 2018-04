Beeindruckt waren die Besucher von der Vielseitigkeit des örtlichen Museums und der zeitgeschichtlichen Darstellung, welche die Ausstellung bietet. „Die Heimatgeschichte kennenzulernen, ist wertvoll“, unterstrich die stellvertretende SU-Vorsitzende Gertraud Schultz-Siegert. Auch der Vorsitzende des Heimatvereins, Hilmar Kohlmann, freute sich über den außerordentlich guten Besuch und das Interesse.

Auf großflächigen Tafeln werden die einzelnen Zeitepochen der ehemaligen Klostergemeinde dargestellt. „Es begann in Lilienthal alles mit der Klostergründung“, wusste Harald Kühn vom Heimatverein Lilienthal zu berichten, der durch die Ausstellung führte. So ist auf einer der ersten Tafeln, die die historische Lilienthaler Klosterkirche (gebaut 1250–1262) zeigt, unter anderem zu lesen: „Am 25. März 1232 stellte der Erzbischof Gerhard II. die Gründungsurkunde für das Zisterzienserinnenkloster aus.“ Dies ist somit gewissermaßen auch das „Geburtsdatum“ Lilienthals.

Anschaulich wird im Heimatmuseum die „Blütezeit der Astronomie in Lilienthal um 1800“ dokumentiert. Auch erfährt der Besucher, dass im Lilienthaler Amtsgarten die größte und bedeutendste Sternwarte des europäischen Festlandes unter Anleitung von Johann Hieronymus Schroeter erbaut wurde. Denn dieser war nicht nur ein umsichtiger und geschätzter Amtmann und Justizrat in Lilienthal, sondern auch ein leidenschaftlicher Astronom. Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges sowie die Nachkriegszeit werden in Bildern und Dokumenten ebenfalls authentisch erklärt. Auch lernt der interessierte Betrachter den ersten nach der Hitlerdiktatur im Jahre 1946 gewählten Lilienthaler Bürgermeister, Friedrich Neuling, in Bild und Schrift kennen.

Besonderen Beifall fand auch der von Herbert Fouquet vorgeführte älteste Film Lilienthals, der den historischen Umzug anlässlich der 700-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 1932 zeigt, damals aufgenommen von dem legendären Fotografen Julius Frank.