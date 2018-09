Die VdK Ortsverbände Oyten und Posthausen unternahmen am 5. September 2018 mit 40 Personen einen gemeinsamen Ausflug in das Alte Land. Bei einer Stadtführung durch die Altstadt von Buxtehude sahen die Ausflügler viele schöne Gebäude und hörten viel Wissenswertes über die Stadt. Alle kennen jetzt die Geschichte vom Hasen und Igel und warum die Hunde in Buxtehude mit dem Schwanz bellen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte dann die Fahrt mit dem Bus durch das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas. Die Gästeführerin erklärte die geschichtliche Entwicklung des Alten Landes, die Bedeutung des Deichbaus und der Deichunterhaltung. Es gab schöne alte Fachwerkhäuser und gut erhaltene Kirchen zu sehen. Auch vom Obstanbau wusste sie viel Wissenswertes zu berichten. Ein Stopp an der Elbe mit Blick bis nach Hamburg durfte nicht fehlen. Bei einem Besuch im Museum Altes Land sahen und hörten die Besucher viel über das Leben in früherer Zeit. Ein gemeinsames Kaffeetrinken auf einem Obstbauernhof rundeten den Ausflug ab. Alle waren sich einig, man hatte einen schönen Tag erlebt und auch der Wettergott hatte gut mitgespielt.