Ins Wendland führte eine Tour der Prellballer des MTV Langwedel. Mit der Bahn gelangte man nach Uelzen. Ab dort war nur noch Fahrradfahren angesagt. Im Rundlingsdorf Satemin wurde im Markthof Quartier bezogen. Von dort ging am nächsten Tag die Fahrt ins Zwischenlager nach Gorleben. Mit einem Vortrag im Informationszentrum begann die Führung durch die gesamte Anlage. Ein sehr informativer und interessanter Tag endete mit der Rückfahrt nach Satemin. Eine weitere Tour führte die Gruppe in die Hansestadt Salzwedel. Dort wurden Erinnerungen aufgefrischt, weil einige Mitfahrer die Stadt schon vor zehn Jahren auf einer Fahrradreise besucht hatten. Der vierte Tag begann mit der Rückreise, die in den südlichsten Ort Niedersachsens mit Bahnanschluss führte: Schnega. Per Zug ging es dann zurück in die Heimat. Mitgefahren sind (von links) Friedrich Hinrichs, Hermann Reinhold, Hermann Deuter, Gerhard Behling, Harald Haase, Frank Stünker, Dieter Borowsky und Heinz-Hermann Beckmann.