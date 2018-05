„Am Donnerstag fuhren wir mit 37 Personen, davon 20 Sänger, um 11 Uhr aus Kirchweyhe gen Aachen ab. Im Bus kam gleich eine große Erwartungsfreude auf. Durch das Akkordeonspiel unserer Chorleiterin Anita und unserem Gesang dazu verkürzten wir vom Gefühl her die Reisezeit. Ein bisschen später als geplant kamen wir in unserem Hotel in Aachen an. Anschließend ging es in das Aachener Brauhaus, wo wir uns bei Abendessen und Getränken von der Busfahrt erholen konnten. Hier gab es dann eine nette Überraschung: Eine Abordnung vom Männergesangverein Broicher Siedlung Alsdorf überraschte uns mit einem Besuch.

Eine Reise, auch zu einem Konzert, beinhaltet eine Stadtbesichtigung. Da wir in Aachen übernachtet haben, ging es am Freitag nach dem Frühstück zur Altstadtbesichtigung und dem Elisengarten mit seinen heißen Quellen. Diese schätzten bereits die Kelten und Römer. Das historische Rathaus, das auf den Grundmauern der karolingischen Königshalle erbaut ist, erinnert eindrucksvoll an das alte weltliche Machtzentrum. Spiritueller Ausdruck der einstigen Größe ist bis heute die Marienkirche, der Aachener Dom. Dort steht Karls Thron, und dort wurden bis 1531 mehr als 30 Könige gekrönt. Anschließend folgte der Besuch in der Schatzkammer, dies war dann die Krönung der Besichtigungstour.

Der nächste Besichtigungsort war das Energeticon, ein Museum, das Besucher auf eine Zeitreise mitnehmen soll. Hier wird an die historische Bergbauvergangenheit erinnert. Nun soll dieser Geschichtswert der Örtlichkeit erhalten bleiben und gleichzeitig in die Zukunft weisen, denn er zeigt nun, warum die Sonne der Motor für fast alle Energieformen ist. Man erfährt hier, was Energiewende bedeutet und wie sie funktioniert. Dieser Ausflug hat sich für uns gelohnt.

Nun aber los zum gemütlichen Abend bei unseren Gastgebern, dem Männergesangverein Broicher Siedlung Alsdorf. Nach dem Essen begann der gesellige Teil. Hier merkte man, dass wir in eine Landschaft gekommen sind, wo der Karneval seine Heimat hat. Es wurde geschunkelt und gesungen sowie Karnevalslieder vorgetragen. Schade, dass ein Abend so schnell vorübergeht.

Aachen ist auch die Stadt der Printen-Bäckereien. Natürlich haben wir solche am Sonnabendmorgen besichtigt. Wenn man in Aachen ist, gehört es dazu, sonst war man nicht da. Es wurde uns erklärt, wie Printen hergestellt werden und probieren durften wir auch. Danach waren wir schlauer und zusätzlich satt. Nun zum Essen, danach fertig machen für das Konzert in Alsdorf am frühen Abend. Einsingen, gemeinsames Lied kurz einstudieren und ab in den Konzertsaal.

18 Uhr: Begrüßung durch den Vorsitzenden des MGV Broicher Siedlung Alsdorf, Liedvorträge des MGV. Mensch sind die gut! Nun wir, der Männerchor Eintracht Weyhe. „Singt ein Lied“, unser Anfangslied a cappella. Anschließend beschreibt der Vorsitzende des Männerchores Eintracht Weyhe, Fred Menzler, den Werdegang des Männerchores, von Auftritten in Lettland, in der Dresdener Frauenkirche, erzählt, seit wann unsere Chorleiterin dabei ist und erinnert daran, dass wir zum Singen hierhergekommen sind. Unsere zwei Lieder, welche noch im ersten Auftritt an der Reihe waren, wurden vorgetragen und mit großem Beifall bedacht.

In unserem zweiten Auftritt nach der Pause konnten wir das Publikum mit unseren Liedern begeistern, sodass mit den Füßen auf dem Boden getrampelt wurde. Beim Gemeinschaftslied beider Chöre zusammen, „Goodbye, My Love, Goodbye“, spürte man die Verbundenheit beider Chöre. Das anschließende gemütliche Beisammensein rundete den Abend ab, und man versprach, sich wieder zu sehen. Da alles irgendwann ein Ende hat, verabschiedeten wir uns zu einer unbekannten Zeit, um am Sonntag die Heimreise antreten zu können. Am Sonntagabend waren wir zu Hause, gedanklich noch bei den letzten schönen Tagen, die wir mit dem Männergesangverein Broicher Siedlung Alsdorf verbracht haben.

In einem Verein kann man solche Reisen unternehmen, denn es fördert die Gemeinschaft, und wenn noch das Singen hinzukommt ist man nachher besonders glücklich. Wie heißt es so schön: Singen befreit die Seele. Daher, wer Lust hat am Singen, auch wenn es vorher in der Badewanne gewesen ist, ist herzlich willkommen, an unserem Vereinsleben teilzunehmen an den Probeabenden, mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Paul-Maar-Grundschule in Sudweyhe. Infos gibt es auch bei Fred Menzler unter Telefon 0 42 03 / 21 83.“