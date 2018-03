Die Sprache ist nach Erfahrung des Vereins kein Hindernis – Verständigung gehe über Sympathie und mit Händen und Füßen. Seit 20 Jahren führt der Partnerschaftsverein Hambergen Kinder und Erwachsene in Frankreich und Deutschland zusammen. Gemeinsam treiben sie Sport, musizieren, tanzen, feiern und erkunden Städte wie zum Beispiel Amiens oder Paris. In der Familie erlebt man Unterschiede beim Essen, Trinken und Wohnen, aber auch Gemeinsamkeiten bei Erziehung und Bildung. Auf der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsverein Hambergen wurden jüngst die Planungen für den nächsten Besuch im Mai 2018 diskutiert. Der Bürgermeister der Gemeinde Hambergen Gerd Brauns wird die Teilnehmer aus Hambergen begleiten, um die Bedeutung der Partnerschaft für die Gemeinde Hambergen zu untermauern. Der Partnerschaftsverein Hambergen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Fahrt zu beteiligen. Bis Ende Februar nimmt der Verein Anmeldungen entgegen. Vom Ersten Vorsitzenden Udo Flathmann unter Telefon 04791 4977 oder per E-Mail unter flathmann@kgs-hambergen.de sowie von allen anderen Vorstandsmitgliedern.