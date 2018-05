Das Blasorchester des SV Kirchweyhe (SVK) freut sich über viele engagierte Nachwuchsmusiker. Joyce Budelmann bildet seit vielen Jahren interessierte Bläser aus und leitet das Jugendorchester. Jüngst ist sie mit elf Jugendlichen zwischen elf und 16 Jahren für ein paar Tage nach Holland gefahren, um dort die Gruppe intensiv auf den D 1-Lehrgang vorzubereiten. Quinte, Terze, Intervalle, Zählzeiten und vieles mehr muss gewusst und erklärt werden. Die Nachwuchsmusiker haben als Vororchester schon eigene Auftritte, beispielsweise in Altersheimen oder bei Schulveranstaltungen. Viele Jahre spielen sie schon auf dem Kirchweyher Weihnachtsmarkt und verstärken das Orchester vom SVK bei ihren Auftritten. Wer Interesse hat, in dieser Nachwuchsgruppe mitzuwirken: Jeden Mittwoch wird in der Grundschule Kirchweyhe von 15.45 bis 16.45 Uhr geprobt. Das Blasorchester freut sich über jeden Neuzugang.