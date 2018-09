Die Seniorentruppe des Achimer Schützenvereins ging, wie jedes Jahr im August, auf Tour. Das Ziel war Fedderwardersiel und der Jadebusen. Die von Heinz Paradies und Wolfgang Heine organisierte Fahrt startete mit 33 Teilnehmern pünktlich um 8.45 Uhr vom Achimer Schützenplatz. Angekommen in Fedderwardersiel konnte erstmal Seeluft geschnuppert werden. Beim Hafenspaziergang wurden die ersten Fischbrötchen verdrückt. Ein interessanter Punkt an dem Ausflug war eine Fahrt mit einem Ausflugsdampfer ins Wattenmeer. Den Teilnehmern wurde ein Schleppnetzfang vorgeführt, vom Betreiber die weitere Verarbeitung erklärt und anschließend wurde der Fang der Natur wieder zurück gegeben.

Nach dem Mittagessen in einem Fischrestaurant wurde zu einer Rundfahrt um den Jadebusen gestartet. Diese endete in Bad Zwischenahn, wo eine reichhaltige Kaffeetafel auf die Ausflügler wartete, bevor es wieder in Richtung Achim ging. Alle Beteiligte waren der Meinung, es war wieder ein gelungener Tag und der Dank ging an die Organisatoren und dem Busunternehmen, das auch auf die eingeschränkte Beweglichkeit der Fahrgäste einging.