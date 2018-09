Die Grünen vom Kreisverband Verden und Freunde hätten gerne ein faustdickes Ziel gehabt. Doch nach diesem heißen, trockenen Sommer wurde eher ein tischtennisballgroßes daraus: Kartoffeln. Die Radtour der am Bahnhof in Verden und führte zum Kartoffelfest nach Westen auf den Lohmannshof, wo weitere Grüne dazustießen. Das Wetter war – wie bestellt – grandios zum Radeln, die Laune bestens, der Weg perfekt, die Stimmung auf dem Fest für alle bestens. „Kullerkartoffeln“ und Reibekuchen schmeckten prima, und auch alle anderen Bioprodukte, vom Antipasti-Teller über das Eis bis zum Kuchen, mundeten vorzüglich. Auf dem Weg entlang der Aller fachsimpelte man mit Fernblick auf die Eisenbahnbrücke zudem noch über die anstehende Radverbindung, die den Grünen ja sehr am Herzen liegt, um Dörverdens Bewohnern eine ökologisch sinnvolle Erreichbarkeit der Stadt Verden zu ermöglichen und zudem den sanften Tourismus in der Region zu fördern.