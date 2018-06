Nach einem gemeinsamen Frühstück auf dem Blome-Hof fuhr man zunächst nach Etelsen. Dort ging es teils mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator durch den Park. Freuen konnten sich die Tagesgäste und Betreuer über die blühenden Blumen und Zierpflanzen sowie die grünen Bäume. Auf den schattigen Parkbänken wurde natürlich auch mal eine Rast eingelegt, und man erfreute sich an kühlen Getränken. Erinnerungen an frühere Zeiten im und um das Schloss wurden ausgetauscht. Nach dem Ausflug stand dann in Daverden das Mittagessen auf dem Programm.