Ausgezeichnete Athleten aus Ritterhude

Seit 2004 werden in der Tennisabteilung der TUSG Ritterhude in jedem Jahr die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen angeboten. Wer diesen Fitnesstest in den Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmen erfolgreich abschließt, dem oder der wird mit der Verleihung des Deutschen Sportabzeichens eine überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit bestätigt.