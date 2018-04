Hechler und Twachtmann liegt vorn

Ausgezeichnete Immobilienfirma

FR

Stuhr/Bremen. Das Hamburger Marktforschungsunternehmen Statista hat den Immobilien Atlas 2018 für das Nachrichtenmagazin Focus Spezial erstellt und unter anderem erneut die 1000 besten Wohn-Immobilienmakler und erstmals in diesem Jahr die 200 besten Gewerbe-Immobilienmakler Deutschlands ermittelt. Schon zum sechsten Mal in Folge zählt laut Focus Spezial (Ausgabe April/Mai 2018) die in Stuhr und Bremen ansässige Immobilienfirma Hechler und Twachtmann Immobilien GmbH zu den besten Immobilienmaklern Deutschlands, und das sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich – sowie als einziger Makler im Landkreis Diepholz.