Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) in Berlin vergibt das Prädikat jährlich in Deutschland auf Basis einer internen Kundenzufriedenheitsmessung an Smart-Vertriebspartner, die bei der Kundenbetreuung im Service besondere Leistungen gezeigt haben.

„Der Maßstab unseres Handelns ist die volle Zufriedenheit unserer Kunden, das gilt für den Smart fortwo und den Smart forfour genauso wie für unsere Betreuungsleistung“, so Matthias Werner, Geschäftsführer. „Wir sind deshalb auf die Auszeichnung ‚smart & smile‘ stolz und verstehen sie als täglichen Anspruch an unsere Leistung und an unser Engagement!“

Die Auszeichnung „smart & smile“ steht für die höchstmögliche Erfüllung der Serviceleistung in Qualität und Umfang. Die kompetente Serviceberatung am Fahrzeug, die präzise Ausführung von Wartung und Reparatur, die Erläuterung der durchgeführten Arbeiten und ein umfassender Mobilitätsservice sind dabei selbstverständlich. Darüber hinaus bedeutet „smart & smile“ auch eine hohe Verbindlichkeit in der Einhaltung von Terminen, getroffenen Zusagen sowie garantierte Erreichbarkeit der Ansprechpartner und zügige Bearbeitung von Anfragen. Regelmäßige interne Kundenzufriedenheitsmessungen durch den MBVD unterstützen die Vertriebspartner dabei, die Betreuungsqualität stetig weiterzuentwickeln. Die Feedbacks der Smart-Kunden sind die Basis für die Auszeichnung des „smart & smile“-Prädikats. Weitere Informationen von den Smart-Standorten in Bremen, Bremerhaven und Weyhe sind verfügbar unter www.wernerautomobile.de.