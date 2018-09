Im Rahmen der Überprüfung von Opel Service-Partnern in Deutschland durch die DEKRA erhielt das Autohaus Autotreff Jäkel in Achim den Opel Service Pokal. Alle im Fahrzeug verbauten Fehler wurden gefunden und die einzelnen Serviceprozesse mit Bravur erfüllt. Den Servicepokal überreichte Herr Neuber, Distrikleiter Technik der Opel Automobile GmbH, an Herrn Jäkel (außen rechts) und seinem Serviceteam Herrn Mohamad (Zweiter von links) und Herrn Juskowiak (Dritter von links).