Weil Schunter-Kleemann es genau wissen wollte, wälzte sie die Adressbücher im Staatsarchiv und fand heraus, dass das Haus 1934 an eine jüdische Familie verkauft wurde. Schunter-Kleemann war beunruhigt, fand aber mit ein wenig Aufwand heraus, dass eben dieser Familie 1938 die Flucht gelang. "Das hat mich erleichert", sagt die ehemalige Professorin. Also habe sie die Geschichte nicht weiter verfolgt. Bis zum Jahr 1995, als es plötzlich an ihrer Tür klingelte. Davor stand Otto Polak, der ihr sagte, er sei als Junge in diesem Haus zur Schule gegangen. Es stellte sich heraus, dass das Haus nach der Pogromnacht als Ersatzsynagoge und Zufluchtsort für Juden aus ganz Bremen diente. Kinder gingen hier zur Schule und Familien teilten sich einzelne Zimmer, weil sie gezwungen waren, ihre Häuser zu verkaufen. Von Polak erfuhr Schunter-Kleemann schließlich, dass ihr Esszimmer ein Gebetsraum war. Und auch, dass die Kinder, die einen Raum weiter unterrichtet wurden, schließlich 1941 nach Minsk deportiert wurden. Nur Polak überlebte, weil seine christliche Großmutter ihn versteckt hatte. Schunter-Kleemann ist mittlerweile Teil der Spurensuche-Initiative. Viele der Führungen gehen zu ihrem Haus, und manche davon gibt sie selbst.

