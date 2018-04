30 bis etwa 20 Uhr im Hotel Bremer Tor in der Syker Straße 4 in Stuhr-Brinkum gehalten wird.

Manchmal ist der Umzug eines Elternteils ins Pflegeheim unumgänglich und damit verbunden die Auseinandersetzung mit der Frage, wie der Heimplatz zu finanzieren ist. Reichen die Leistungen der gesetzlichen oder gegebenenfalls der privaten Pflegeversicherung sowie die Rente nicht aus und ist auch das elterliche Vermögen aufgebraucht, müssen sich teilweise die Kinder an den Kosten beteiligen. Wie hoch dann die finanziellen Belastungen der Kinder sein können, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Ein Blick in die gesetzlichen Regelungen und in die tatsächliche Praxis verschafft Klarheit.

Informationen und Tipps dazu will der Verein Pro Dem allen Interessierten mit diesem Vortrag geben. Referentin ist die Rechtsanwältin Sabine Speckmann, die auch für den Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe tätig ist. Unter anderem sollen bei ihrem Vortrag nachstehende Fragen behandelt werden: Pflegekosten – wer muss wie viel tragen? Wann und von wem kann die Sozialhilfebehörde Unterhalt fordern? Wo sind die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit? Wie haften Geschwister mit? Welches Schonvermögen wird nicht angetastet? Welche Regelungen gibt es bei Schenkungen, Wohnrecht, Versorgungszusagen?

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Wegen begrenzter Platzkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung im Pro-Dem-Büro unter der Telefonnummer 04 21 / 898 33 44 notwendig.