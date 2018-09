Der Verein ehemaliger Domgymnasiasten hat sich vor 90 Jahren gegründet. Insgesamt 1200 Mitglieder aus 71 Abiturjahrgängen (1974-2018) zählt der Verein heute. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich dabei auf zehn Euro pro Jahr. Carmen Witte aus dem Abiturjahrgang 1979 ist „Domi“ in der dritten Generation: ihr Großvater hat den Verein mitgegründet, ihr Vater war lange Zeit Kassenwart – so hat sie schon als Kind Adressen geschrieben und Rundschreiben verteilt. 1998 ging das Amt der Kassenwartin auf sie über. Ihre schönste Erinnerung an die Schulzeit: Sie hat ihren Mann am Domgymnasium kennengelernt. Ihr Lieblingsfach Sport hat sie später zum Beruf gemacht – heute ist sie Krankengymnastin. Erst zehn Jahre nach ihrem Abi 1989 ist Christina Nowak in den Verein eingetreten. Als „rebellischer Jahrgang“ wollte man erst einmal nichts mehr mit der Schule zu tun haben. Bei einem Ehemaligentreffen hat man sich dann aber gerne an die schöne Zeit zurückerinnert und daran, wie wohl man sich auf der Schule gefühlt hat. Das Lieblingsfach der heutigen Bankkauffrau war Mathe. Heute geht sie bei den Sektempfängen der neuen Abiturjahrgänge auf „Seelenfang“, um neue Mitglieder für den Verein zu werben.

Anders als Christina Nowak ist Gerd Deyhle direkt nach seinem Abitur 1971 in den Verein eingetreten. Als er sein Zeugnis in den Händen hielt, war er traurig, dass die schöne Zeit zu Ende war. Er hat der Schule viel zu verdanken, sagt der Jurist heute.

Alle fünf Jahre findet eine große Ehemaligenfeier statt – die letzte hat erst kürzlich stattgefunden. „Weißt du noch…“ ist der meistgehörte Satz bei den Treffen, erzählt Gerd Deyhle. Im Anschluss an die Versammlung des Vorstandes, gab es eine Schulführung mit musikalischer Darbietung durch den Schülerchor und Schulorchester. Die Schule besitzt außerdem eine historische Bibliothek, die besichtigt wurde und die am Tag des Denkmals am 9. September auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das alte Schulgebäude erinnert ein bisschen an Hogwarts, meint Carmen Witte. Alle Klassenräume sind dagegen modern mit Whiteboards ausgestattet. Bei Dingen, für die die öffentliche Hand kein Geld zur Verfügung stellt, springt der VEVD ein: So hat der Ehemaligenverein schon die verschiedensten Dinge wie eine Vogelspinne, Trinkwasserspender für die Mensa oder eine Streuobstwiese gespendet und unterstützt auch die insgesamt 17 AGs der Schule.

