So befindet sich der Vorstand derzeit mitten in der Terminplanung für das laufende Jahr. Eines sei verraten: Die Mitglieder können sich in den kommenden Monaten auf informative und interessante Veranstaltungen freuen. Fest steht der Termin für den ersten Dämmerschoppen. Dieser findet am Montag, 28. Januar, im Gasthaus Nobel in Moordeich statt. Auf Wunsch der Mitglieder beginnt die Veranstaltung bereits um 18.30 Uhr.

Das Motto zum Jahresauftakt lautet in gewohnter Weise „Austausch mit der Gemeinde Stuhr“. Als Gäste werden Bürgermeister Niels Thomsen und Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier erwartet, die über aktuelle Themen und Pläne der Gemeinde informieren. „An diesem Abend haben die Mitglieder außerdem die Möglichkeit, alle unternehmensrelevanten Themen und Probleme anzusprechen und gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde in einen lebhaften Austausch zu treten“, sagt ISU-Sprecher Henning Sittauer.

Wer an diesem Abend über ein spezielles Thema sprechen möchte, sollte dieses vorab per E-Mail an info@isu-stuhr.de senden. Der ISU-Vorstand leitet die gesammelten Vorschläge an die Verwaltung zur entsprechenden Vorbereitung weiter.