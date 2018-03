März, von 14 Uhr an wird in der Sporthalle am Sportplatz in Löhnhorst zu heißen Rhytmen mit Mehmet gesteppt. Mit guter Laune und aufgewärmt macht Dörthe weiter mit „4 Steatz“. Den Abschluss bildet eine Stunde Yoga bei Kiki, sodass der Sonntag fit und entspannt ausklingt. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Anmeldung erforderlich bei Nicole Lentz unter Telefon 04 21 / 62 88 81 oder per E-Mail an die Adresse an ni.lentz@t-online.de.