Zuvor begrüßte der 1. Vorsitzender Rolf Korb rund 50 Vereinsmitglieder und gab einen Rückblick auf die sportlichen Ereignisse des vergangenen Jahres. Die Gesamtsituation der Sportvereinigung kann mit 395 Mitgliedern als positiv bezeichnet werden; sie ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Rund 70 Stunden pro Woche leisten insgesamt 21 Trainer und Betreuer ehrenamtliche Tätigkeit für den Spielbetrieb der acht Herren- und 15 Jugendmannschaften.

Ein großer Dank ging an FCL-Kassenwart Volker Hambrock, der die Geschicke gemeinsam mit Patrick Mannig und Manfred Kreiser aus London leitet. Das Sport-Highlight war die Teilnahme von zwei Jugendmannschaften beim Gothia Cup in Schweden. Korb informierte auch darüber, dass die Internetpräsenz des Vereins neu gestaltet wird. Einstimmig wurde die Sanierung der in die Jahre gekommenen Sanitäranlagen des FC Langwedel beschlossen.

Erfreulich war zu Saisonbeginn der doppelte Neustart: Nach langer und aufwendiger Trainersuche konnte für die 1. Herren Dariusz Sztorc gewonnen werden, für die Reserve Ralf Görgens. Das in der Bezirksliga spielende Team um Sztorc belegt derzeit einen Tabellenplatz im Mittelfeld. Görgens' Elf steht auf dem 1. Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse, die Altsenioren Ü 40 stehen auf dem 2. und die Senioren Ü 50 auf dem 1. Platz. Das Überraschungsteam ist die 4. Herren um Trainer „Kalle“ Schierloh, das zum größten Teil aus Flüchtlingen besteht und in dem bis zu acht verschiedene Sprachen gesprochen werden. Mit viel Respekt und Würdigung wird diese Integrationsleistung geschätzt und der enorme Einsatz mit der Tabellenführung in der 4. Kreisklasse belohnt. FSV-Boss Rolf Korb und Herrenobmann Olaf Haase brachten dieses unter großem Beifall der Mitglieder zum Ausdruck.

Verabschiedungen und Neuwahlen dominierten die Versammlung. Nach zehn Jahren wurden Frank Bethge und Alexandra Rose aus dem FCL-Vorstand verabschiedet. Frank Bethge war in seiner Funktion als 2. Vorsitzender maßgeblich für den Umbau und die Sanierung des Vereinsheims sowie die Gründung des Clubs 100 verantwortlich. Weiterhin fungierte er als Ansprechpartner für Sponsoren und bildete das Bindeglied zwischen Vorstand und sportlicher Leitung. Alexandra Rose, ebenfalls seit Gründung des FSV 2012 im Vorstand, war als Medien- und Pressewartin für diverse Berichterstattungen und die Pflege der Homepage zuständig, organisierte Schiedsrichter- und Trainertreffen und gestaltete die Vereinszeitung sowie das Vereinslogo des FSV Langwedel-Völkersen. Vom FSV verabschiedet wurde auch Matthias Habrecht, der die verantwortungsvolle Funktion des Jugendobmanns sechs Jahre ausführte. Ihm gilt großer Dank für seine geleistete Arbeit.

Folgende Neuwahlen erfolgten einstimmig: Für den FC Langwedel bildet sich der geschäftsführende Vorstand aus Rolf Korb als 1. Vorsitzenden, Olaf Haase als dessen Stellvertreter, Jens Sieker als Schriftführer und Volker Hambrock als Kassenwart. Beisitzer sind Wolfgang Korb, Jürgen Kothe, Patrick Mannig (stellvertretender Kassenwart), Felix Garbade (Medienbereich), Doran Tavan, Emrah Tavan, Hermann Rolfes (Jugendobmann) und Achsel Krenkow für den Bereich Tischtennis.

Der komplette Vorstand des FSV Langwedel-Völkersen setzt sich ebenfalls aus Rolf Korb als 1. Vorsitzenden, Sebastian Körte als 2. Vorsitzenden, Jens Sieker als Schriftwart und Florian Bublitz als Kassenwart zusammen. Als Herrenobmann fungiert Olaf Hasse, als Jugendobmann Andre Deimer, Hermann Rolfes als dessen Stellvertreter, Uwe Stockkamp als Schiedsrichterobmann und Felix Garbade als Medienwart. Als Beisitzer wurden Andreas Noltemeyer, Hendrik Früchtenicht und Niclas Tiedemann gewählt.

Als nächstes standen die Ehrungen beim FC Langwedel an: Neben den Sportlern des Jahres wurden für 50-jährige Vereinszugehörigkeit Michael Brennecke, für 40 Jahre Manfred Oldenborg und für 25 Jahre Djamila Mogilowski ausgezeichnet.

Rolf Korb kündigte seinen Rückzug nach seiner Amtsperiode in zwei Jahren an. Nach insgesamt über 25 Jahren im Vorstand und über 30 Jahren als Jugendtrainer möchte er seine vielfältigen Aufgaben einer jüngeren Generation überlassen. Abschließend sprach er großen Dank an seine Vorstandskollegen, alle Trainer und Betreuer, ehrenamtliche Helfer sowie Sponsoren aus.