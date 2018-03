Kfz-Mechanikermeister Christian Schweers führt zurzeit viele Frühjahrsinspektionen durch. (Kristina Bumb)

Das Frühjahr nutzen viele, um ihren fahrbaren Untersatz auf Vordermann zu bringen. Die kalten Monate haben das Fahrzeug stark beansprucht, nasse Straßen und Streusalz können den Lack angreifen, die Winterreifen

müssen runter. Es ist also kein

Wunder, dass bei der freien

Autowerkstatt Kfz Schweers in Schierbrook aktuell Hochbetrieb herrscht.

„Jetzt ist die richtige Zeit für die Frühjahrsinspektion“, sagt Kfz-Mechanikermeister Chris-

tian Schweers. Seine Werkstatt an der Nutzhorner Landstraße gehört zum Familienbetrieb der Schweers, der auch eine Tankstelle samt Shop und Poststation sowie einen Fahrrad- und Rasenmäherfachhandel umfasst. Bei der Inspektion wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren

geprüft. Fahrwerk und Bremsen werden einem Sicherheitscheck unterzogen, die Qualität und Menge der Fahrzeugflüssig-

keiten kontrolliert.

Die neue Waschanlage des Betriebs arbeitet mit textilen Elementen, sodass die Reinigung besonders schonend erfolgt. (Kristina Bumb)

„Viele vergessen, dass regelmäßig ein Ölwechsel fällig ist“, sagt Christian Schweers. Asche, Ruß und Abrieb sammeln sich im Öl. Der Ölfilter könne nicht alles heraussieben, gibt Chris-

tian Schweers zu bedenken. Als grobe Faustregel gilt: alle 15 000 bis 20 000 Kilometer oder alle ein bis zwei Jahre muss das Schmiermittel komplett ausgetauscht werden. Das genaue Intervall ist dabei herstellerabhängig. „Wird ein Auto vor allem auf kurzen Strecken gefahren, sollte man noch öfter wechseln. Denn der Motor wird dann stärker beansprucht“, erklärt der Fachmann.

Außerdem werde es ein immer zentraleres Thema, das korrekte Öl für das Fahrzeug auszuwählen. Manche Hersteller

hätten eigene Schmiermittel, die optimal auf das jeweilige Modell und dessen Technik abgestimmt seien. Insbesondere für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter solle am besten ein Öl verwendet werden, das der vom Hersteller vorgeschriebenen Norm entspricht, sagt Christian Schweers.

„Bei der Inspektion sollte man auch den Pollenfilter auf Erneuerungsbedarf überprüfen lassen. Das gilt nicht nur für Allergiker“, rät der Fachmann. Beschlagene Scheiben seien oft das ein

Anzeichen, dass der Filter verstopft ist. „Wenn ich so ein Teil

ausbaue, ist es oft pechschwarz vor Schmutz“, schildert der

Experte.

Der Frühjahrscheck kann gleich mit einem Reifenwechsel verbunden werden. Von „O bis O“, also von Oktober bis Ostern blieben in der Regel die

Winterpneus aufgezogen, so der Kfz-Meister. „Liegen die Temperaturen konstant über sieben Grad Celsius, sind die Sommerreifen an der Reihe“, sagt Christian Schweers.

Eine intensive Wagenwäsche mit Unterbodenreinigung ist das i-Tüpfelchen, um das Fahrzeug frühlingsfit zu machen. Das Streusalz könne sonst zu Korrosion führen, wenn der Lack nicht intakt sei. „Dafür reicht schon ein kleiner Kratzer zum Beispiel durch einen Steinschlag“, so Schweers.

Die vom Hersteller vor-

geschriebenen Abstände für Serviceintervalle sollten übrigens unbedingt eingehalten werden, denn nur dann bleibt die

Gewährleistung erhalten. Sollte also ein Schaden auftreten und der letzte Service vergessen

worden sein, übernimmt der Hersteller selten die Kosten für die Reparatur. Scheckheft-

gepflegte Fahrzeuge haben auch bei einem Verkauf in der Regel einen höheren Wert.

Die Kfz-Werkstatt an der

Nutzhorner Landstraße ist von Montag bis Freitag von 8 bis

17 Uhr geöffnet. Die Tankstelle mit Shop und Poststation haben von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet sowie sonnabends von 8 bis 16 Uhr.