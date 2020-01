Das Auto wurde durch den Unfall völlig zerstört. Die beiden Insassen konnten sich aber noch selbst aus dem Wrack befreien. (Feuerwehr Stuhr)

Zwei junge Männer sind am Sonnabendabend bei einem Unfall auf der Moordeicher Landstraße schwer verletzt worden. Bei dem Unfall wurde außerdem das Fahrzeug völlig zerstört, durch den Zusammenprall mit einer Garage wurde diese ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 21.15 Uhr. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Delmenhorst war mit einem 400 PS starken Auto und „stark überhöhter Geschwindigkeit“, so die Beamten, auf der Moordeicher Landstraße unterwegs und verlor etwa auf Höhe der Einmündung der Straße Zur Wisch die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben, „der wie eine Sprungschanze wirkte“, heißt es weiter im Polizeibericht. Das Auto wurde aus dem Graben herausgeschleudert und schlug in einer Höhe von 2,5 Metern in eine an ein Wohnhaus angrenzende Garage ein.

Anschließend prallte das Fahrzeug zurück in den Graben, wo es auf dem Dach liegen blieb, berichtet Christian Tümena, Sprecher der alarmierten Feuerwehr Stuhr. Die beiden verletzten Insassen des Autos waren nicht eingeklemmt und konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. „Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden sie bereits von Ersthelfern betreut“, so Tümena. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hätten sich dann Rettungssanitäter der Feuerwehr und ein Notarzt um die Verletzten gekümmert. Der Rettungsdienst brachte beide Männer schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Meldung, dass das Fahrzeug brennen sollte, bestätigte sich laut Tümena nicht. Da sich aber die Batterie aufgrund der Überkopflage des Fahrzeugs nicht abklemmen ließ, sei zur Sicherstellung des Brandschutzes dennoch ein Löschangriff aufgebaut worden. Außerdem prüfte die Feuerwehr während ihres rund zweistündigen Einsatzes, ob Betriebsstoffe auslaufen. Nach der Spurensicherung durch die Polizei reinigten die Einsatzkräfte die Straße von Trümmerteilen und Erdresten. Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Abschleppunternehmen vor Ort, das das Auto mit einem Kran aus dem Graben hob, so Tümena.

Am Gebäude entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden, es soll aber weiterhin bewohnbar sein. Die Beamten gehen aber davon aus, dass der Unfall für den 18-jährigen Fahrer neben den Verletzungen weitere Folgen haben wird – er „dürfte in absehbarer Zeit seinen Führerschein loswerden“, heißt es abschließend im Polizeibericht.