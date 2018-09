Model und Influencerin Klaudia Giez ist für ihren unkonventionellen Modestil, ihre natürliche Ausstrahlung und gute Laune bekannt. Das alles hat die 21-jährige Berlinerin am Samstag, 22. September, selbstverständlich im Gepäck. (by Felipe Simon)

Live auf dem Catwalk

Nach der Teilnahme an einer Castingsshow ging die Modelkarriere der natürlichen und lebensfrohen Berlinerin richtig los. (by Felipe Simon)

„Wir freuen uns sehr, dass Klaudia Giez unserer Einladung zum Start in die neue Modesaison gefolgt ist. Wir finden: Mit ihrer natürlichen und offenen Art sowie mit ihrem ganz eigenen, unkonventionellen Modestil inspiriert sie nicht nur im Hinblick auf modische Experimente“, sagt Weserpark-Centermanagerin Monika Mehrtens.

Der Ansicht war wohl auch die Jury einer beliebten Castingshow, in deren 13. Ausgabe die quirlige junge Frau zu sehen war. Lange Zeit mischte sie unter den Favoritinnen mit, und hinterließ nicht nur durch ihren ausgelassenen Charakter, sondern auch durch ihre Modelqualitäten einen bleibenden Eindruck bei den Juroren und den Zuschauern. Erst kurz vor dem Halbfinale hieß es für „Klaudia mit K“ Koffer packen. Der Auszug aus der Fernsehshow mit dem siebten Platz im Gepäck bedeutete jedoch längst nicht den Abschied vom Laufsteg.

Klaudias bunte Modelwelt

Wie es für die freche Rothaarige nach der Show weiterging, konnten ihre Fans direkt im Anschluss in dem Webformat „Let’s Face Reality – vom Laufsteg ins Leben“ verfolgen. In der vierteiligen Model-

Doku tauchten die Zuschauer quasi hautnah in Klaudias bunte Modelwelt ein und begleiteten sie etwa zu der Premiere eines Kinofilms, einem Modeshooting sowie einer Beauty-Convention. Die lebensfrohe Berlinerin zeigte sich dabei stets gut gelaunt von ihrer persönlichen Seite und gewährte spannende Einblicke in ihren Job.

Alle Weserpark-Besucher, die

sie gern einmal live in Aktion erleben und anschließend sogar persönlich kennenlernen möchten, sollten sich Samstag, 22. September dick im Kalender anstreichen – dann läuft „Klaudia mit K“ bei den Modenschauen um 13.30, 15.30 und 16.30 Uhr mit und steht anschließend für Foto- sowie Autogrammwünsche zur Verfügung.