Die Jugendmannschaft U 9 des TSV Brunsbrock hat allen Grund zu strahlen. Stolz präsentieren die Kinder ihre neuen Trainingsanzüge. Bereitgestellt und übergeben wurde das neue Outfit vom Autohaus Bomnüter aus Kirchlinteln, vertreten durch Firmenchef Stefan Bomnüter und seine Frau Susanne. Die Kinder und Trainer bedankten sich herzlich beim Förderer. Trainer Peter Niemeyer betonte die Wichtigkeit von Sponsoren in einem Verein. Ohne Sponsoren wären solche Projekte nicht realisierbar. Der Start in die Rückrunde kann nun in einheitlichem Outfit beginnen.