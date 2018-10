Deshalb hat Awo-Kreisvorsitzender Fritz-Heiner Hepke den Awo-Kreisausschuss, das höchste Awo-Gremium zwischen den alle vier Jahre stattfindenden Kreiskonferenzen der Wohlfahrtsorganisation, für Donnerstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr in das Vereinsheim der Arbeiterwohlfahrt Uphusen an der Wiesenstraße 8 eingeladen, um die Jubiläumsfeierlichkeiten 2019 mit ihren Höhepunkten rechtzeitig auszugestalten. Begonnen wird die Tagung in Uphusen jedoch mit einem Grußwort des Uphuser Awo-Vorsitzenden Dietmar Rüster als Gastgeber der Tagung. Ferner werden von Fritz-Heiner Hepke und Awo-Kreisgeschäftsführerin Dagmar Guse der Jahresabschluss 2017 der einzelnen Awo-Geschäftsfelder vorgestellt. Anschließend soll darüber diskutiert werden, was bei den schwarzen Zahlen jedoch ein Selbstläufer sein dürfte.