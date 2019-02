Begonnen wird die Awo-Reisesaison dieses Jahres am Donnerstag, 4. Mai, mit einer Tagesfahrt zum Spargelessen auf dem Thiermannshof. Nach dem Essen ist außerdem auch noch eine Schifffahrt auf dem Steinhuder Meer geplant, bei der auch Kaffee und Kuchen serviert werden sollen.

Im Rahmen der zahlreichen Aktivitäten, die in diesem Jahr anlässlich des100-jahrigen Bestehens der Arbeiterwohlfahrt geplant sind, geht es dann am Sonnabend, 29. Juni, zum großen Familienfest des Awo-Bezirksverbandes Hannover in den Heidepark Soltau. Hierzu werden in der Heidestadt rund 5000 Teilnehmer erwartet. Diesen wird dabei ein buntes Rahmenprogramm geboten, das Attraktionen für alle Altersschichten beinhaltet.

Die schon traditionelle Mehrtagesfahrt der Awo Verden führt in diesem Jahr vom 5. bis 10. August in den wunderschönen Knüllwald in Hessen. Natürlich sind im Rahmen dieser Reise an jedem Tag weitere Überraschungstouren durch die Schwalm-Eder-Region geplant.

Am Sonabend, 9. November, will Friedel Niederkrome mit seinen Awo-Gästen zum Großkonzert der Arbeiterwohlfahrt in die Landeshauptstadt Hannover reisen. Außerdem plant der Reiseexperte der Awo für Dezember wieder eine Fahrt zu einem Wehnachtsmarkt. Hier stehen der genaue Termin und das Ziel jedoch noch nicht fest. Weitere Informationen gibt es bei Friedel Niederkrome unter der Telefonnumer 0 42 31 / 612 59.