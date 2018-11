Auch die Ehrenamtlichen waren eingeladen, als Dankeschön für ihre Arbeit im Ortsverein und ebenso die Fahrer die zur Tafel Radieschen in Berne fahren. Und auch ein Dankeschön an alle die beim Kinder-, Familien- und Sommerfest mitgeholfen haben . Geehrt für zehn Jahre wurden folgende Personen: Angelika Hilker, Volker Buchmann, Helmut Focken, Hannelore Focken, Ingeburg Kwiske, Anneliese Köhler, Uwe Köhler, Klaus Hanke, Sigrid Hanke und Andreas Jabs. Nicht anwesend waren Karin Baxmann, Ellen Köster-Schmidt, Susanne Stockfleth und Josephin Jabs. Über 25 Jahre in der Awo ist Bürgermeister i.R. Hans-Joachim Beckmann. Er ist damals in die Awo Region Unterweser eingetreten.