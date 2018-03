Verden

Awo lädt zum Frühstückstheater

Verden. „Wir machen in Kultur“, mit diesen launigen Worten lädt der Vorsitzende der Verdener Arbeiterwohlfahrt (Awo), Uwe Hannenberg, Mitglieder und Freundinnen und Freunde des anerkannten Wohlfahrtsverbandes auch in diesem Jahr wieder zum mittlerweile traditionellen Awo-Frühstückstheater ein. Es beginnt am Sonnabend, 24.