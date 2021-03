In freudiger Erwartung: Ex-"Tatort"-Star Friederike Kempter ist erneut schwanger. (Oliver Hardt/Getty Images)

Friederike Kempter wird wieder Mama. Laut einem Artikel der „Bild“ zufolge erwartet die 41-Jährige derzeit ihr zweites Kind. Nach einer Aussage ihrer Presse-Agentin „kommt der Nachwuchs im Sommer“. Das Geschlecht wollte die Schauspielerin indes noch nicht verraten: „Hauptsache, gesund!“

Kempter ist mit dem Regisseur Jan-Ole Gerster (42) liiert. Im Sommer 2018 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Die Berlinerin ist vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Krimireihe „Tatort“ bekannt. Von 2002 bis 2020 spielte sie die Münsteraner Kommissarin Nadeshda Krusenstern an der Seite von Axel Prahl und Jan Josef Liefers. In der Episode „Das Team“, welche am 1. Januar 2020 erstmals ausgestrahlt wurde, starb sie schließlich den Serientod, ehe sie im November 2020 einmalig für den Fall „Limbus“ als Geist zurückkehrte.

Demnächst wird Kempter in einem neuen Format im Fernsehen zu sehen sein: In der SWR-Dokureihe „Friederike klopft an“ porträtiert sie starke Frauen um die 40, die ihre Träume allen Hindernissen zum Trotz verwirklichen wollen. Eine Ausstrahlung ist für Sommer 2021 geplant.