Zurück auf der Bühne mitten in der Pandemie: Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser am Donnerstagabend in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet.

Unter dem Motto „Back to live“ war es eines der ersten großen Konzerte in Deutschland seit dem Lockdown und das erste in der beliebten Waldbühne.

„Ich bin sowas von glücklich - ich hab Sie und Euch so vermisst - und meine Band auch“, sagte der 68 Jahre alte Kaiser. „Kultur ist kein Luxus. Es ist ein Grundbedürfnis!“

Nur 5000 der rund 22 000 Plätze durften besetzt werden - mit gebührendem Abstand untereinander. Außer am Sitzplatz mussten die Fans eine Maske tragen. Sie tanzten und jubelten ab dem ersten Ton mit.

