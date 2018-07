Am Ferienspaß auf dem Lilienhof haben gut 20 Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren teilgenommen. Sie lernten, wie man einen Hefeteig fertigt, und dass dieser eine Weile gehen muss. Dann durften die kleinen Bäckerinnen und Bäcker ihren Teig nach Lust und Laune in Form bringen und verzieren. Einige haben die Gelegenheit genutzt und sich im Backhaus den Steinbackofen, in dem ihre Werke von „großen“ Bäckern gebacken wurden, genau angesehen. Sie waren überrascht, welch große Hitze in dem Ofen herrschte und wie schnell alles fertig wurde. Während der Geh- und Backzeit gab es keine Langeweile. Das Wetter lud dazu ein, sich draußen zu bewegen und sich an diversen angebotenen Spielen zu beteiligen. Am Ende durften die Kinder ihre kreativen Werke mit nach Hause nehmen.