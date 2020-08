Die Backstreet Boys wollen etwas gegen den «Lockdown-Blues» ihrer Fans unternehmen, wie sie auf Instagram schreiben. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa (Jordan Strauss / dpa)

Die Backstreet Boys haben ihre eigene Online-Radioshow gestartet. In „All I Have to Give Radio“ beantwortet die US-Boygroup Fragen von Fans und teilt Erinnerungen aus ihrer 27 Jahre langen Geschichte.

„Wir haben eine sehr loyale Fanbase, die wir lieben und schätzen, und dachten das wäre eine tolle Möglichkeit, diese Geschichten zu teilen“, sagte Sänger Nick Carter (40) dem Promiportal „People“. Die Sendung startete am Dienstag (Ortszeit) bei dem Streamingangebot „Apple Music“.

Die Band landete zahlreiche internationale Hits wie „Quit Playin' Games With My Heart“ und „I Want It That Way“. Nach Angaben ihrer Plattenfirma ist die Gruppe mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.

