Dieses Mal stehen, neben dem obligatorischen Butterkuchen, Möhrenbrot und Bauernstuten auf dem Plan. Das heißt für die Bäcker, dass bereits am Freitag die Äpfel für den Stuten zu schälen und zu schneiden sind, bevor in den frühen Morgenstunden des Sonnabends der Ofen angeheizt wird. Ab 14 Uhr startet der Verkauf in der Gutsscheune. Auch am 30. Juni wird noch einmal gebacken; am 28. Juli ist dann einmal Sommerpause.