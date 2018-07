Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Badener Gemeinde fährt nach Otterndorf

FR

Der Einladung der Kirchengemeinde Baden, an einem Gemeindeausflug nach Otterndorf teilzunehmen, sind 34 Interessierte nachgekommen. Dort eingetroffen, ging es mit dem Motorschiff „MS Jens“ auf eine zweistündige Flussfahrt auf der Medem an der Altstadt von Otterndorf vorbei in Richtung Elbe.