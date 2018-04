Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Badenermoor räumt auf

FR

Die auf dem Foto abgebildeten fleißigen Helfer haben sich auf Initiative der Dorfgemeinschaft Badenermoor in ihrem Heimatort zusammengefunden und das Dorf aufgeräumt – und dabei zahlreiche Dinge gefunden, die in der Natur nichts zu suchen haben. Als Dank an die Helfer gab es im Anschluss eine leckere Stärkung.