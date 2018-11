Regelmäßig sonnabends von 9.30 bis 11 Uhr bietet der TSV Kirchlinteln Badminton für Kinder in der Schulsporthalle in Kirchlinteln an. In dieser Gruppe steht der Spaß an Bewegung an erster Stelle. Badminton gilt als einer der schnellsten Rückschlagsportarten und fördert somit unter anderen Ausdauer, Konzentration und Schnelligkeit. Zum kostenlosen Schnuppertraining werden Schläger gestellt, also einfach Sportzeug und was zu trinken mitbringen, sowie Lust auf Bewegung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kinder können einfach zu den genannten Zeiten in die Schulsporthalle kommen. Für Fragen steht Simon Plumhoff unter Telefon 0162/34 53 66 3 bereit. Weitere Informationen auf der Homepage des Vereins unter www.tsv-kirchlinteln.de.