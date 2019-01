Ein Team aus dem Erwachsenenbereich repräsentiert den Verein in der Kreisliga. Trainiert werden die Erwachsenen von Sven Jagusch, der schon seit mehr als 20 Jahren Leiter der Badmintonabteilung ist. Das Kinder- und Jugendtraining wird von Kolja Maskos geleitet. Spielpraxis erwerben die Jüngeren unter anderem bei Kreismeisterschaften und Ranglistenturnieren. Die Erwachsenen trainieren mittwochs und freitags jeweils ab 19 Uhr in der großen Halle der Waldschule. Für die Kinder und Jugendlichen findet das Training montags von 17.30 bis 19.30 Uhr sowie mittwochs von 17.25 Uhr bis 18.55 Uhr jeweils in der Turnhalle der Dreienkampschule statt. Wer sich für Badminton interessiert, kann ohne vorherige Anmeldung das Training besuchen oder sich vorab bei Sven Jagusch unter Telefon 0 42 09 / 25 17 informieren. Schläger und Bälle werden für ein Probetraining kostenlos zur Verfügung gestellt.