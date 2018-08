Am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. September, veranstaltet das Verdener Kommunalkino (Koki) sein inzwischen 12. Kurzfilmfestival Filmsalat, das bekanntlich schon einige namhafte Regisseure hervorgebracht hat. Die Ausrichtung eines solchen Festivals, ohne das es Regie-Talente wie André Erkau, Veit Helmer oder die Gebrüder Lauenstein gar nicht gäbe, kostet viel Kraft und Engagement der ehrenamtlichen Helfer – sowie natürlich auch Geld, um den Rahmen zu schaffen. Was wäre ein solches Filmfestival also ohne Sponsoren wie das Verdener Bäckerei-Unternehmen Baalk? 50 000 Brötchen-Tüten hat der maritime Bäcker mit einem Faible für das Kino bedrucken lassen, um für das Verdener Kurzfilmfestival zu werben. Die Tüten gehen bereits täglich über die Ladentheken. Den Startschuss dafür hatten Geschäftsführer Michael Baalk (rechts) und Koki-Vorsitzender Jürgen Menzel gegeben.