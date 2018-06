In den Kreisen Diepholz und Nienburg werden von den 40 Betrieben aktuell 28 Bäcker ausgebildet und 47 Fachverkäufer. Es bestand Einigkeit unter den Betrieben, dass gerade der Bedarf an Nachwuchskräften in der Produktion eigentlich noch größer ist. Daher will die Innung sich in der Berufsorientierung noch stärker engagieren.

Obermeister Christian Deicke wies darauf hin, dass die Betriebe zum Umdenken gezwungen sind: Junge Menschen im Alter von 16 oder 17 Jahren wissen oftmals kaum, was der Bäckerberuf für Chancen bietet, und sind auf den Berufsalltag auch kaum vorbereitet. Der Einstieg in die Berufsausbildung passiert heute viel später als früher, und viele junge Menschen stören sich zunächst auch an den frühen Arbeitszeiten der Bäcker.

Durch betriebliche Praktika konnte in den vergangenen Jahren Nachwuchs gewonnen werden, der nun für das Bäckerhandwerk brennt, berichtete die Lehrerin Anike Lange von der BBS Nienburg. Es brauche jedoch erste positive praktische Erfahrungen bei den jungen Menschen, um sie zu gewinnen.

Erfolgreich geworben hat die Innung auch um Nachwuchs im Ehrenamt: Der scheidende stellvertretende Obermeister Manfred Meyer aus Bassum, der seinen Betrieb an Harry Meyer übergeben hat und wegen seiner langjährigen Verdienste um das Bäckerhandwerk zum Ehrenmitglied ernannt wurde, konnte diesen auch gleich für eine Mitarbeit im Prüfungsausschuss der Innung gewinnen. Als neuer stellvertretender Obermeister wurde Chris Grimberg von der Landbäckerei Delekat aus Affinghausen gewählt.