Mit dem Fahrstuhl dürfen vorrangig nur gehbehinderte Kinder fahren, alle anderen benutzen weiterhin die Treppe. Der Fahrstuhl kann zwei Etagen hochfahren und steht direkt neben dem Eingang. Er funktioniert mit einem Elektromotor und ist circa sieben Meter hoch. Übrigens: 1853 erfand ein Mann namens Elisha Graves Otis den ersten Personenaufzug. Er steht in New York City. Der längste Aufzug steht in Dubai. Er wurde 2009 erbaut und ist 504 Meter hoch.