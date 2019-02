Barbara Becker wird bei "Let's Dance" teilnehmen und meint laut RTL: "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig." (Barbara Becker / Chris Singer Photography)

„Let’s Dance 2019 - ich freue mich drauf!“, verkündet Barbara Becker. Die 52-Jährige wird die diesjährige Staffel aber nicht vor dem heimischen TV-Gerät verbringen, sondern sie ist die erste bestätigte Kandidatin der RTL-Tanzshow, die am Freitag, 15. März, 20.15 Uhr, in die zwölfte Staffel geht. „Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig“, verrät die Unternehmerin laut RTL.

„Das Tanzen aber von einem echten Profi zu lernen und dabei die Liebe zur Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, ist für mich eine besondere Herausforderung, fernab meiner comfort zone und meiner immer zu hohen Erwartungen an mich“, erklärt die zweifache Mutter außerdem. Neben der Ex-Frau von Boris Becker werden sich weitere 13 Kandidaten zusammen mit Profi-Tänzern und Tänzerinnen auf die Tanzfläche wagen. Spekuliert wurde bereits, ob der Designer und ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Juror Thomas Rath ebenfalls an der Tanzshow teilnehmen wird. Fest steht auf jeden Fall schon, dass Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.