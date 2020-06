Barbara Meier wird zum ersten Mal Mutter. (Sebastian Reuter/Getty Images for Pearl Management)

Wenn alles nach Plan läuft, dann werden Topmodel Barbara Meier und ihr Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann, in zwei Monaten Eltern. Im Interview mit der Zeitschrift „Gala“ hat die „GNTM“-Gewinnerin von 2007 nun verkündet: „Es wird ein Mädchen!“

Am Tag der Geburt wolle ihr Mann mit in den Kreißsaal: „Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben“, so Meier. „Ich rede zum Beispiel viel mit dem Baby, wenn ich alleine bin. Natürlich kann er auch mit dem Baby durch meinen Bauch reden, aber da höre ich ja mit.“

Über die Erziehung ihrer Tochter sind sich Meier und Hallmann einig: Traditionelle Werte wie „Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit“ stünden im Mittelpunkt, schwierig werde es aber, wenn es um das Thema Bodenständigkeit gehe: „Denn Klemens und ich haben auf der ganzen Welt Freunde. Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist. Aber uns ist sehr wichtig, dass unsere Tochter lernen wird, dass Geld nicht vom Himmel fällt, sondern man hart dafür arbeiten muss.“

Barbara Meier und Klemens Hallmann haben sich im Juni 2019 das Jawort gegeben. Die beiden sind bereits seit 2016 ein Paar.