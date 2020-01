«Ich schaue sofort nach dem Wachwerden aufs Handy. Erst auf die Uhr, und dann will ich auch gleich wissen, was in der Welt passiert ist», sagt Barbara Meier. Foto: Jens Kalaene/dpa (Jens Kalaene / dpa)

Model und Schauspielerin Barbara Meier (33) möchte 2020 weniger Zeit mit dem Handy verbringen. „Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr das Handy-Detoxen zu versuchen“, sagte sie am Rande des „Pearl Fashion Aperitif“ in Berlin.

Sie habe im Weihnachts- und Silvesterurlaub in Dubai gemerkt, dass sie oft nur aus Langeweile und zum Zeitvertreib ihr Handy nutze, so ihre Begründung. „Ich habe mich am Strand durch das Internet gescrollt, das war gar nicht so bewusst, eher wie ein Mechanismus.“ Es habe sie dennoch total geärgert.

Sie glaube, inzwischen sogar danach süchtig zu sein, da es für sie wie ein Ritual geworden sei, auf das sie schwer verzichten könne. „Ich schaue sofort nach dem Wachwerden aufs Handy. Erst auf die Uhr, und dann will ich auch gleich wissen, was in der Welt passiert ist.“ Das wolle sie künftig nicht mehr und daran werde sie arbeiten, sagte die frühere Gewinnerin der Casting-Show „Germany's Next Topmodel“. (dpa)