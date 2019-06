Vom Wachmann zum Auktionator: Der Österreicher Wolfgang Pauritsch kam durch Zufall zu seinem Job und betreibt seit über 20 Jahren ein Auktionshaus in Oberstaufen. (ZDF / Guido Engels)

In Oberstaufen im Allgäu betreibt Wolfgang Pauritsch einen gut laufenden Kunst- und Antiquitätenhandel. Und Auktionator ist der im ZDF-Nachmittagshit „Bares für Rares“ bekannt gewordene Österreicher auch. Nur mit einem wird der Publikumsliebling der Trödelshow mit Horst Lichter so gar nicht warm: dem Raritätenhandel im Internet.

„Diese Internet-Auktionshäuser berühren mich überhaupt nicht“, gab der 47-jährige Österreicher nun im Interview mit der Agentur teleschau zu verstehen. „Wenn jemand als Geldanlage Gold, Silber oder Uhren kaufen will, muss er zu einem Fachhändler gehen, am besten einem, der schon lange Jahre am gleichen Standort ist.“ Er können hingegen „niemandem raten, auf einer Internet-Plattform etwas Wertvolles zu kaufen. Eine Kamera oder Golfbälle vielleicht ...“, so Pauritsch weiter. „Ich selbst habe noch nie etwas im Internet gekauft, ich kann das gar nicht. Ich habe nicht einmal ein Smartphone.“

"Alles echt, alles spontan", wenn sich die Händler in der Show "Bares für Rares" gegenseitig überbieten. "Wir könnten gar nicht nach Drehbuch arbeiten", sagt Wolfgang Pauritsch. Von links: Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Fabian Kahl, Moderator Horst Lichter, Ludwig Hofmaier und Walter Lehnertz. (ZDF / Frank Hempel)

Wer von Wolfgang Pauritsch etwas schätzen lassen möchte, muss zuvor bei ihm einen Termin ausmachen. „Dann kann ich am Telefon gleich sagen, dass ich für Möbel oder Teppiche nicht der Richtige bin.“ Auf der Suche nach alten Stücken gehe aber nach wie vor auf Antik- und Trödelmärkte. „Das Problem ist nur: Die Leute kennen mich aus dem Fernsehen. Wenn ich dort eine Vase in die Hand nehme, die vorher 30 Euro gekostet hat, will die Verkäuferin auf einmal 100 Euro haben! Weil sie denkt, wenn ich mich dafür interessiere, muss es ja vielleicht etwas Besonderes sein.“

Verkleidung helfe da auch nicht weiter. „Ich bin verkleidet!“, bekräftigte der in der Steiermark aufgewachsene Händler. „Ich habe immer einen Hut auf und einen Schal um. Aber die Leute erkennen mich anhand meiner Stimme und meines Akzents. Von daher ist es schwer geworden, Schnäppchen auf dem Flohmarkt zu machen. Aber es ist nach wie vor eine Leidenschaft von mir. Ich gehe ganz in der Früh, wenn aufgebaut wird. Dann sind noch die besten Sachen da.“

Wolfgang Pauritsch zählt seit dem Start der Trödelshow „Bares für Rares“ im Jahr 2013 fest zum Händlerteam. Im Nachmittags-Quotenhit des ZDF nimmt der Publikumsliebling stets den mittleren Platz im Händlerraum ein.