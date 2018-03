Die neue Justizministerin Katarina Barley hat das europäische Facebook-Management vorgeladen. Hintergrund ist der Skandal um widerrechtlich erworbene Nutzerdaten. (Adam Berry/Getty Images)

Wenn ein Land über ein anderes höchst verärgert ist, bestellt es den Botschafter ein. Gelegentlich trifft das auch Unternehmen, die vor einem Parlamentsausschuss aussagen oder sich in einem Ministerium rechtfertigen müssen. Die neue Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat nun das europäische Management von Facebook in ihr Haus geladen: „Das europäische Facebook-Management muss zu diesem Skandal umfassend gegenüber der Bundesregierung Stellung beziehen“, erklärte Barley der Funke-Mediengruppe. Nutzer dürften in sozialen Netzwerken nicht „gegen ihren Willen ausgeleuchtet werden, um sie ganz gezielt mit Wahlwerbung oder Hass gegen den politischen Gegner zu bombardieren“.

Wie am Wochenende herauskam, hatten sich die Datenanalysten von Cambridge Analytica unerlaubt Zugriff auf die Daten von über 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft. Diese Informationen wurden offenbar anschließend genutzt, um Trump-Wähler zu mobilisieren sowie Clinton-Anhänger vom Wählen abzuhalten.

Mark Zuckerberg befindet sich in der größten Krise seit der Gründung von Facebook. (David Ramos/Getty Images)

Facebook-Chef Mark Zuckerberg schwieg zunächst mehrere Tage lang (#WhereIsZuck), um dann doch Stellung zu beziehen. Zwar vermied er eine explizite Entschuldigung, räumte allerdings Fehler ein und kündigte an, die Datenpolitik ändern zu wollen. Unter anderem sollen Entwickler künftig weniger Zugriff auf persönliche Informationen erhalten. Wegen des Datenskandals drohen dem Unternehmen in den USA mehrere Sammelklagen.